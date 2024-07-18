رئيس الإمارات يعلن دعمه لجهود إنهاء أزمة السودان

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) يوم الخميس أن رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أكد في اتصال هاتفي مع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان دعم الإمارات للمبادرات الرامية إلى إنهاء الأزمة في السودان.

وأوردت الوكالة أن الشيخ محمد بن زايد أكد “حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان الشقيق بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء”.

وكان هذا أول اتصال يعلن عنه بين الزعيمين منذ أن توترت العلاقات بينهما العام الماضي.

واتهم الجيش السوداني الإمارات في مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي بتزويد قوات الدعم السريع بالأسلحة والدعم في الصراع المستمر منذ 15 شهرا في البلاد، وهو ما نفته الإمارات.

وقال السفير السوداني لدى الأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث محمد أمام مجلس الأمن في يونيو حزيران إن “العدوان العسكري الذي تشنه ميليشيات الدعم السريع، بدعم من أسلحة الإمارات، يستهدف القرى والمدن بشكل متعمد ومنهجي”.

وفي أبريل نيسان من العام الماضي، اندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية بسبب خطط الانتقال إلى حكم مدني.

وتقول الأمم المتحدة إن الحرب جعلت ما يقرب من 25 مليونا، أي نصف سكان السودان، بحاجة إلى المساعدة محذرة من أن مجاعة تلوح في الأفق. وتقدر أن الحرب دفعت 10 ملايين إلى النزوح.