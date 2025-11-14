رئيس الإمارات يكرم عشر شخصيات لإسهامات تركت اثرا غيجابيا على مجتمع الإمارات

كرم الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عشر شخصيات من أصحاب المبادرات الخيرة بـ “جائزة أبوظبي” في دورتها الثانية عشرة، تقديرا لإسهامات تركت أثراً إيجابياً في مجتمع دولة الإمارات، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) الجمعة.

وجرى خلال حفل التكريم في قصر الحصن في أبوظبي، تسليط الضوء على قصص المكرمين الملهمة التي “ترسّخ ثقافة العطاء والتكافل”، وتحدث “تغييرا إيجابيا في المجتمع”.

ومنذ انطلاقها عام 2005، سلّطت جائزة أبوظبي الضوء على 110 شخصيات من 18 جنسية مختلفة، شملت إسهاماتهم مجالات عدة مثل الرعاية الصحية والعمل التطوعي والتعليم وصون الثقافة والتراث وحماية البيئة وتمكين أصحاب الهمم.

