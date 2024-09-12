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رئيس الإمارات يلتقي برئيس الوزراء الصيني في أبوظبي

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دبي (رويترز) – قال رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بيان على منصة إكس إنه استقبل يوم الخميس رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في أبوظبي لبحث الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأضاف في البيان “بحثنا سبل تعزيز العمل المشترك لدعم الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين بلدينا. علاقاتنا المثمرة ممتدة على مدى أربعة عقود، ودولة الإمارات ملتزمة بتعزيز هذه العلاقات خلال العقود المقبلة، بما يحقق المزيد من التقدم والازدهار لشعبينا”.

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