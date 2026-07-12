رئيس الائتلاف الحكومي: إجراء الانتخابات الإسرائيلية في 27 أكتوبر

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القدس 12 يوليو تموز (رويترز) – قال ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن من المقرر إجراء انتخابات عامة في 27 أكتوبر تشرين الأول، وهي أول انتخابات منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) عام 2023 والحروب التي تلت ذلك في قطاع غزة ولبنان وإيران.

ولم يكن الموعد الدقيق لإجراء الانتخابات واضحا منذ تصويت الكنيست الإسرائيلي في مايو أيار على حل نفسه، مما أثار احتمال إجراء الانتخابات في وقت مبكر.

ومع ذلك، أبلغ رئيس الائتلاف أوفير كاتس لجنة برلمانية اليوم الأحد بأن الموعد الأصلي المحدد بموجب القانون، وهو 27 أكتوبر تشرين الأول، سيظل ساريا.

وأشارت استطلاعات الرأي المتتالية إلى أن ائتلاف نتنياهو المكون من أحزاب قومية ودينية سيخسر الانتخابات على الرغم من أن خصومه السياسيين لا يزالون يفتقرون إلى مسار واضح للوصول إلى السلطة، فضلا عن أن المشهد السياسي قد يشهد تغيرات أخرى.

وبعد أقل من عام على عودته السياسية في 2022 على رأس حكومة يمينية، قُوضت مصداقية نتنياهو الأمنية جراء الهجوم المباغت الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وتظهر استطلاعات الرأي أن كثيرين يشعرون بعدم الرضا عن نتنياهو بسبب نتائج الحرب مع إيران.

ومن النادر أن تكمل الحكومات في إسرائيل ولاية كاملة مدتها أربع سنوات. ونتنياهو هو الأكثر بقاء في منصب رئيس الوزراء في إسرائيل، وأثبت أن لا مثيل له في الصمود في معترك السياسة.

(تغطية صحفية معيان لوبيل وستيف شير – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)