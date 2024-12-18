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رئيس الائتلاف الوطني السوري: يتعين ألا تقصي الحكومة الانتقالية أي طرف

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دبي (رويترز) – قال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هادي البحرة يوم الأربعاء إن الحكومة الانتقالية في سوريا يجب أن تكون ذات مصداقية ولا تقصي أي طرف أو تقوم على أساس طائفي.

وفي لحظة فارقة بالنسبة للشرق الأوسط، سيطرت المعارضة السورية على دمشق في الثامن من ديسمبر كانون الأول، مما أجبر الأسد على الفرار بعد أكثر من 13 عاما من الحرب الأهلية لينتهي بذلك حكم عائلته الذي استمر عقودا من الزمن.

وأثار الهجوم الخاطف تساؤلات حول ما إذا كانت المعارضة قادرة على ضمان الانتقال المنظم للسلطة.

وقال البحرة خلال مؤتمر صحفي في إسطنبول “الائتلاف لم يجتمع مع قائد غرفة العمليات العسكرية أحمد الشرع، لكن جرى بعض التواصل مع أطراف في إدارة الحكومة وأطراف مقربة”.

وأطاحت قوات تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة الشرع، المعروف أيضا باسم أبو محمد الجولاني، بحكم عائلة الأسد التي تحل محلها لمدة ثلاثة أشهر حكومة انتقالية كانت تحكم جيبا للمعارضة في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وتصنف قوى إقليمية وغربية هيئة تحرير الشام منظمة إرهابية.

وكان رئيس الوزراء المعين حديثا محمد البشير يقود في السابق حكومة تابعة لهيئة تحرير الشام في إدلب.

وقال البحرة إن الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية سيعود إلى البلاد وينشئ مقرا هناك، مضيفا أنه ينوي العودة أيضا.

وأضاف أنه ينبغي العمل على ترتيب الأمور اللوجستية وضمان حرية التعبير.

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