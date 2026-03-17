رئيس البرلمان الإيراني: لا يمكن إرساء أمن بالمنطقة إلى عبر دولها

reuters_tickers

1دقيقة

17 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف للتلفزيون الرسمي اليوم الثلاثاء إن الوجود العسكري الأمريكي في الشرق الأوسط لا يحقق الأمن، وأشار إلى أمن المنطقة يتعين أن تُرسيه دولها.

وذكر “سيتغير وجه الشرق الأوسط ونظامه، ولكن ليس وفقا للخطط الأمريكية. نحن، الدول الإسلامية في المنطقة، سنرسخ النظام والأمن الإقليميين فيما يتعلق بالبعدين الاقتصادي والأمني”.

وأضاف أنه يتعين على القوات الأمريكية مغادرة المنطقة.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )