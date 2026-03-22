رئيس البرلمان الإيراني يتوعد “بتدمير” البنية التحتية بالمنطقة في حال استهداف محطات الطاقة

دبي 22 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس مجلس الشوري الإسلامي (البرلمان الإيراني) محمد باقر قاليباف في منشور على إكس اليوم الأحد إن البنية التحتية الحيوية ومنشآت الطاقة في الشرق الأوسط قد تتعرض “لتدمير لا رجعة فيه” في حال استهداف محطات الطاقة الإيرانية.

جاء ذلك بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف محطات الطاقة الإيرانية إذا لم يُفتح مضيق هرمز “بشكل كامل” خلال 48 ساعة.

وقال قاليباف إن البنية التحتية الإقليمية ستصبح “أهدافا مشروعة” في حال استهداف المنشآت الإيرانية وإن رد إيران سيرفع أسعار النفط لفترة من الزمن.

(تغطية صحفية جيداء طه – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)