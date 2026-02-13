رئيس البرلمان اللبناني: يجب إجراء الانتخابات في موعدها في 10 مايو
بيروت 13 فبراير شباط (رويترز) – قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الجمعة أنه متمسك بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها في العاشر من مايو أيار المقبل، على الرغم من دعوات بعض الساسة لتأجيل التصويت.
ويشير هؤلاء إلى أسباب مختلفة للتأجيل من بينها انعدام الأمن في الجنوب، حيث تشن إسرائيل غارات جوية تستهدف جماعة حزب الله.
وقال بري، الزعيم الشيعي المتحالف مع حزب الله، في بيان نشرته الوكالة الوطنية للإعلام “هذا ما أبلغته لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وللحكومة”.
وأضاف بري “من غير الجائز أن نعيق، مع بداية عهد جديد، انطلاقته بتعطيل أو تأجيل أو تمديد لأهم استحقاق دستوري، وهو الأساس في تكوين السلطات وإنتاج الحياة السياسية”.
وكان بري قد افتتح سجل الترشيحات للانتخابات وتقدم بأول طلب ترشيح عن دائرة صور- الزهراني في جنوب لبنان.
وأجرى لبنان آخر انتخابات برلمانية في مايو أيار 2022، وهو اقتراع اتسم بانخفاض نسبة المشاركة وغضب شعبي عارم إزاء الانهيار المالي. وحقق المرشحون الإصلاحيون الذين برزوا من حركة الاحتجاجات عام 2019 بعض المكاسب في الانتخابات، بينما فقد حزب الله المدعوم من إيران وحلفاؤه الأغلبية البرلمانية.
