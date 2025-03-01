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رئيس البنك المركزي السويسري يستبعد ضم البيتكوين للاحتياطي الوطني

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قال رئيس البنك المركزي السويسري إن عملة البيتكوين متقلبة جدا ولا تتمتع بالسيولة المالية الكافية لاستخدامها كعملة احتياط، وسط دعوات لإجراء استفتاء على هذه المسألة في الدولة الثرية. 

ورأى مارتن شليغل في مقابلة نُشرت السبت في صحف مجموعة تاميديا الإعلامية إن العملات المشفرة لا تلبي المعايير “التي يجب أن تتمتع بها العملة الجيدة”.

وأوضح شليغل، الذي يدير البنك الوطني السويسري منذ تشرين الأول/أكتوبر 2024، إن تلك العملات “متقلبة للغاية” ما يجعل إدارتها صعبة، فيما يتعين أن تكون احتياطيات العملة على “درجة كبيرة من السيولة المالية حتى يمكن استخدامها بسرعة”.

يتدخل البنك الوطني السويسري بشكل متكرر في أسواق العملات لمنع الفرنك السويسري من الارتفاع. 

وأشار شليغل إلى أن العملات المشفرة “ظاهرة متخصصة” تستخدم في الغالب للمضاربة، وأنها تطرح قضايا أمنية لأنها “في الأساس مجرد برمجيات”. 

في كانون الأول/ديسمبر 2024 أطلقت مبادرة شعبية، كما هو شائع في ظل نظام الديموقراطية المباشرة في سويسرا، تطالب أن تشمل الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي البيتكوين التي تعتبر العملة المشفرة الأكثر ثباتا. 

ولدى منظمي المبادرة مهلة حتى نهاية حزيران/يونيو 2026 لجمع 100 ألف توقيع مطلوب لإجراء استفتاء.

وتراجعت البيتكوين الجمعة إلى ما دون 80 ألف دولار للمرة الأولى منذ تشرين الثاني/نوفمبر. وانخفضت حاليا بأكثر من 25 بالمئة عن ذروتها البالغة نحو 110 آلاف دولار قبل ساعات قليلة من تنصيب الرئيس دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/يناير.

فوغ/غد/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية