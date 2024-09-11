رئيس الحكومة الصينية وولي عهد السعودية يبحثان التعاون بين البلدين

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بكين/دبي (رويترز) – قالت وكالة الأنباء السعودية إن رئيس الحكومة الصينية لي تشيانغ وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا خلال اجتماع في الرياض يوم الأربعاء التعاون في عدة قطاعات تضمنت الطاقة والاستثمار والتجارة.

وفي وقت سابق، حث لي كلا من بكين ومجلس التعاون الخليجي، الذي يضم بين أعضائه السعودية والإمارات، على تسريع مفاوضات التجارة الحرة.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) أن لي أدلى بهذه التصريحات في أثناء اجتماع بالرياض مع جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن البديوي شدد خلال الاجتماع على أهمية المضي قدما واستكمال المحادثات التجارية في المستقبل القريب.

وتعثرت مفاوضات التجارة الحرة بسبب مخاوف السعودية من الواردات الصينية رخيصة الثمن. وقالت مصادر لرويترز في مايو أيار إن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود.

وأضافت المصادر أن السعودية تشعر بقلق من أن تضر النسخ الصينية الأقل ثمنا من منتجات تأمل أن تصنعها محليا بأجندتها الصناعية.

وبدأت الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الذي يضم في عضويته أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين، مفاوضات التجارة الحرة قبل نحو 20 عاما.

ومن المقرر أن يزور لي الإمارات أيضا هذا الأسبوع.