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رئيس الفيليبين يعتبر أن الوقت حان للنظر في إنتاج الطاقة النووية

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اعتبر الرئيس الفيليبيني فرديناند ماركوس الاثنين أن “الوقت ربما حان” لبلاده للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية، في ظل تداعيات الحرب في الشرق الأوسط على أسعار النفط، وارتفاع تكاليف انتاج الكهرباء.

وقال ماركوس في خطاب متلفز “ربما حان الوقت للتفكير مجددا في إنتاج الطاقة النووية”، متعهدا ضمان “أن تكون آمنة… وأن يتم توضيح فوائد الطاقة النووية بشكل جلي”. 

ويمر نحو 30% من واردات الفيليبين من النفط الخام عبر مضيق هرمز، بينما تأتي الكميات المتبقية من مصافٍ آسيوية تعتمد بدورها على الخام الوارد من الشرق الأوسط.

كجم-بال-كول/جك/كام

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية