رئيس الكونغو الديموقراطية يتوعّد “ام23” برد “حازم” والحركة تتعهد التقدم باتّجاه كينشاسا

afp_tickers

8دقائق

رفض الرئيس الكونغولي الإقرار بالهزيمة وحذر من مخاطر تصعيد “غير محسوب العواقب” في المنطقة في ظل تقدم حركة “ام23” المسلحة في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية والتي تعهدت مواصلة القتال وصولا إلى العاصمة كينشاسا.

وأثارت سيطرة الحركة المدعومة من الجيش الرواندي على غوما في أعقاب هجوم لم يستغرق سوى بضعة أسابيع، عدّة نداءات لوضع حدّ للمعارك وسحب القوّات الرواندية، من الولايات المتحدة وفرنسا إلى الصين، مرورا بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأنغولا.

وقبيل منتصف ليل الأربعاء، توجّه رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية فيليكس تشيسيكيدي الذي التزم الصمت منذ بداية الهجوم على غوما في خطاب إلى الأمّة عبر التلفزيون الوطني أقرّ فيه بـ”تصعيد غير مسبوق للوضع الأمني” في الشرق، لكنه سعى إلى “طمأنة” الكونغوليين.

وأكّد رئيس الدولة أن “ردّا حازما ومنسّقا يجري ضدّ هؤلاء الإرهابيين والجهات التي ترعاهم”، مشيدا بالقوّات الكونغولية المسلّحة بالرغم من تراجعها الواسع أمام تقدّم عناصر “ام23” بمؤازرة الجيش الرواندي.

وندّد بـ”صمت” المجتمع الدولي و”تقاعسه” إزاء “همجية نظام كيغالي”، محذّرا من “تصعيد غير محسوب العواقب” في منطقة البحيرات العظمى.

أما حركة “ام23″، فأكدت الخميس بأنها ستتوجه نحو العاصمة كينشايا وبأنها تنوي “البقاء” في غوما التي تعد مركزا تجاريا في المنطقة.

وقال كورنيل نانغا، وهو قائد ائتلاف مجموعات تضم “إم23″، للصحافيين في غوما “سنواصل مسيرة التحرير وصولا إلى كينشايا”.

وفتحت الحركة بالفعل جبهة جديدة في شرق البلد مع استيلائها، بحسب مصادر محلية، على بلدتي كينييزير وموكويدجا في إقليم جنوب كيفو، المجاور لشمال كيفو وعاصمته غوما. وفي ظلّ هذا الزحف الجديد نحو الجنوب الذي لم يؤكّده لا الجيش الكونغولي ولا حكومة كينشاسا بات إقليم جنوب كيفو، بعاصمته بوكافو ومطاره الصغير، مهدّدا.

وصرّح السفير الرواندي في منطقة البحيرات العظمى فانسان كاريغا أن الحركة “ستواصل” التقدّم في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية وأبعد من ذلك، متطرّقا حتّى إلى احتمال الاستيلاء على السلطة في العاصمة كينشاسا في الطرف الآخر من البلاد.

والأربعاء، إثر اجتماع عبر الإنترنت عُقد بمبادرة من كينيا، “حضّت” جماعة دول شرق إفريقيا “بشدّة” جمهورية الكونغو الديموقراطية على “الانخراط في حوار” خصوصا مع حركة “ام23″، وهو ما رفضته كينشاسا. وشارك الرئيس الرواندي بول كاغامي في الاجتماع، في حين ردّ نظيره الكونغولي الدعوة.

ولم تأت المبادرات الدبلوماسية التي أطلقت في مسعى إلى تسوية النزاع الممتدّ على أكثر من ثلاث سنوات بنتيجة حتّى الساعة.

وصباح الخميس، أعلنت الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي التي أوفدت في نهاية 2023 بعثة سلام لدعم القوّات الكونغولية في وجه عناصر “ام23” عن قمّة استثنائية الجمعة في هراري، عاصمة زيمبابواي لمناقشة الوضع “المقلق” في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وأفادت مصادر حكومية كونغولية بأن وزير الخارجية الفرنسية جان-نويل بارو يزور العاصمة كينشاسا الخميس، في مسعى إلى احتواء الأزمة. وسيكون له لقاء مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، بحسب مصدر في الرئاسة.

– جنوب افريقيا في المرصاد –

يشهد شرق الكونغو الديموقراطية الذي يكتسي ميزة استراتيجية بموقعه في منطقة البحيرات العظمى عند تخوم رواندا وأوغندا، أعمال عنف مسلّح منذ عقود فاقمتها الإبادة الجماعية التي وقعت سنة 1994 في رواندا.

وتتّهم كينشاسا كيغالي بالسعي إلى نهب مواردها الطبيعية الوافرة. وتدحض رواندا هذه الاتهامات، مؤكّدة أنها تريد القضاء على بعض الجماعات المسلّحة في المنطقة التي تهدّد أمنها باستمرار، لا سيّما “القوّات الديموقراطية لتحرير رواندا” التي أنشئت بمبادرة من زعماء من الهوتو مسؤولين عن إبادة التوتسي في رواندا سنة 1994.

ويرى خبراء كثيرون في شؤون المنطقة أن كيغالي مهتمّة خصوصا باستغلال خامات المعادن، وأبرزها التنتالم والقصدير المستخدمان في البطاريات والأجهزة الإلكترونية، فضلا عن الذهب.

وقام الرئيس الرواندي بول كاغامي بعد ساعات من خطاب نظيره وعدوّه الكونغولي، برفع النبرة بدوره مستهدفا جنوب إفريقيا التي تشارك في البعثة التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي وبعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) والتي فقدت 13 عنصرا من جنودها في المعارك الأخيرة.

وندّد في منشور على “اكس” بالبعثة التابعة للجماعة الإنمائية، مشيرا إلى أنها “ليست بعثة حفظ سلام ولا محلّ لها في هذا الوضع… فهي تشارك في عمليات قتالية عدائية لمساعدة حكومة جمهورية الكونغو الديموقراطية على التصدّي لشعبها، من خلال التعاون مع الجماعات المسلّحة الساعية ارتكاب أعمال إبادة”.

وحذّر من أنه “إذا كانت جنوب إفريقيا تفضّل المواجهة”، فإن رواندا قادرة على الردّ “في أيّ وقت” مع مراعاة هذا “السياق”.

وعقب اجتماع الجمعة، قد يتقرّر سحب بعثة السلام التابعة للجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي التي تضمّ 2900 عنصر من جنوب إفريقيا، فضلا عن عسكريين من مالاوي وتنزانيا، بحسب ما أفادت صحيفة “دايلي مافريك” في جنوب إفريقيا.

دخل مقاتلو “ام23” وحلفاؤهم غوما مساء الأحد. وكانوا منذ عدّة أيّام يحاصرون هذه المدينة الواقعة بين بحيرة كيفو والحدود الرواندية. لكن الهدوء عاد إلى شوارعها الأربعاء بعد معارك عنيفة.

وأودت المواجهات في المدينة بحياة أكثر من مئة شخص وأسفرت عن إصابة أكثر من ألف، بحسب تعداد لمستشفيات المدينة الثلاثاء. وفاقمت أزمة إنسانية مزمنة في المنطقة حيث نزح أكثر من 500 ألف شخص منذ كانون الثاني/يناير، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

بور-سلد/م ن/لين