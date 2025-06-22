رئيس المجلس الأوروبي يحث على ضبط النفس بالشرق الأوسط

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بروكسل (رويترز) – عبر رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا يوم الأحد عن قلقه البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، وحث على ضبط النفس والدبلوماسية.

وكتب كوستا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس “أدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي والسلامة النووية”.

وأضاف “لا تزال الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لإحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط. سيسقط عدد كبير جدا من المدنيين مرة أخرى ضحايا لمزيد من التصعيد”.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في التواصل مع الأطراف والشركاء.