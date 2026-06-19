رئيس المجلس الأوروبي يدافع عن مبادرته الدبلوماسية تجاه الكرملين

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دافع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا الجمعة عن مبادرته الدبلوماسية تجاه الكرملين والتي أثارت انتقاد بعض دول التكتل، مشددا على أهمية “الاستماع” الى روسيا تمهيدا لمباحثات محتملة معها حول أوكرانيا.

وصرح كوستا للصحافيين الجمعة إثر قمة أوروبية في بروكسل “المؤسف أن وقت التفاوض لم يحن بعد. ولكن، مهما يكن من أمر، علينا أن نجري فورا هذا التواصل المباشر، لأن علينا الاستماع إليهم وتبادل الآراء معهم”.

وأثارت هذه “الاتصالات الدبلوماسية” التي أجراها مقربون من كوستا مع موسكو وكشف النقاب عنها الأربعاء، استياء بعض العواصم الأوروبية، بحسب دبلوماسيين في بروكسل.

وعلق الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أمام الصحافيين “لا تكمن القضية اليوم في معرفة هوية الجهة التي عليها أن تتفاوض مع روسيا ومتى وكيف يتم ذلك”، معتبرا أن على “روسيا التي تلقت عروضا عديدة في الأشهر الأخيرة، أن تقول متى تصبح مستعدة للتفاوض”.

وثمة انقسام بين الدول الأوروبية حول من سيشارك في أي تفاوض محتمل. إذ تؤيد بعض الدول الأعضاء وجود البلدان الكبرى، أي فرنسا وألمانيا وبريطانيا، في حين تفضل دول أخرى مشاركة مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

وقال ماكرون في هذا الشأن “لقد أوضحنا موقفنا. ممثلو المؤسسات إضافة الى الدول الأعضاء التي تؤدي دورا رئيسيا بالنسبة الى الضمانات الأمنية المستقبلية” سيكونون حول طاولة المفاوضات حين تلتئم.

وهذا يعني مشاركة أنطونيو كوستا ممثلا للمؤسسات الأوروبية، والدول الأوروبية المستعدة لضمان أمن أوكرانيا مستقبلا.

بدوره، تحدث المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن وجود متزامن للمؤسسات وبعض دول التكتل، على غرار فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

وقال في إشارة الى هذه الدول “إنها قوى أوروبية كبرى… تساهم في شكل ملحوظ في الدعم العسكري لأوكرانيا”، مضيفا أنه عندما يحين وقت المفاوضات “من الطبيعي والواضح أن يضطلع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا بدور مهم”.

ويشدد القادة الأوروبيون أيضا على تبني موقف موحد بإزاء روسيا في الوقت الملائم، ما يجنبهم الوقوع في “فخ” من يتحدث باسمهم، على قول مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد كايا كالاس.

من جانبها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين “على روسيا أن تجلس الى طاولة المفاوضات عاجلا أم آجلا، وخصوصا بضغط من عقوباتنا. وعندما يحصل ذلك، سنكون في حاجة إلى رسالة اوروبية موحدة نخاطب بها الرئيس (فلاديمير) بوتين”.

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