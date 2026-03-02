رئيس المجلس الأوروبي يرحب بقرار لبنان حظر النشاط العسكري لجماعة حزب الله

reuters_tickers

1دقيقة

بروكسل 2 مارس آذار (رويترز) – قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الاثنين إنه يرحب بقرار الحكومة اللبنانية إنهاء الأنشطة العسكرية لجماعة حزب الله، وبالمطالبة بتقديم المسؤولين عن إطلاق النار على إسرائيل إلى العدالة.

وكتب كوستا في منشور على منصة إكس، عقب محادثة أجراها مع الرئيس اللبناني جوزاف عون “من المهم الآن أن تستأنف إسرائيل ولبنان التنسيق الأمني، حتى تتمكن القوات المسلحة اللبنانية من نزع سلاح حزب الله وضمان أمن جميع الشعب اللبناني”.

وفي منشور منفصل، قال كوستا إنه تحدث مع رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس ليؤكد دعم الاتحاد الأوروبي بعد أن ضربت طائرة مسيرة إيرانية من طراز (شاهد) قاعدة عسكرية بريطانية على الجزيرة. يُرجح أن الطائرة المسيرة أُطلقت من قبل جماعة حزب الله المدعومة من إيران.

وعبر كوستا أيضا عن “تقديره” لرئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس للدعم العسكري اليوناني الذي قُدم إلى قبرص.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )