رئيس المجلس الأوروبي يستنكر معاملة وزير إسرائيلي لأفراد أسطول مساعدات غزة

21 مايو أيار (رويترز) – قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا اليوم الخميس إنه “يشعر بالصدمة” من المعاملة التي لقيها أعضاء أسطول المساعدات الذين حاولوا الوصول لقطاع غزة على يد الوزير الإسرائيلي إيتمار بن جفير.

وأظهر مقطع فيديو أمس الأربعاء الشرطة الإسرائيلية وهي تجبر نشطاء كانوا على متن أسطول المساعدات المتجه إلى غزة على الركوع على الأرض في صفوف وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم، بينما كان بن جفير يراقبهم ويعلق عليهم.

وقال كوستا في بيان على منصة إكس “أشعر بالصدمة تجاه معاملة الوزير الإسرائيلي بن جفير لأعضاء الأسطول. هذا السلوك غير مقبول على الإطلاق. ندعو إلى الإفراج عنهم فورا”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية )

