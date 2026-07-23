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رئيس المنظمة البحرية الدولية يندد بالهجمات على السفن في البحر الأحمر

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23 يوليو تموز (رويترز) – ندد أرسينيو دومينجيز رئيس المنظمة البحرية الدولية اليوم الخميس بأحدث الهجمات التي جرى الإبلاغ عن استهدافها لحركة الشحن الدولية في منطقة البحر الأحمر.

وقالت جماعة الحوثي اليمنية اليوم الخميس إنها هاجمت ناقلتي نفط سعوديتين في عملية عسكرية، وأكدت وكالة الأنباء السعودية لاحقا أن إحدى السفينتين اشتعلت فيها النيران بعد تعرضها لهجوم في أثناء مرورها في البحر الأحمر.

وذكر دومينجيز “أندد بشكل قاطع بأحدث الهجمات المبلغ عنها على الملاحة البحرية الدولية في منطقة البحر الأحمر”، مضيفا أنه يشعر بالقلق أيضا من التلوث المحتمل الناجم عن مثل هذه الحوادث في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير سامح الخطيب)

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