رئيس الوزراء: أيرلندا مستعدة لاعتقال نتنياهو بعد مذكرة الجنائية الدولية

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دبلن (رويترز) – قال رئيس الوزراء الأيرلندي سايمون هاريس إن بلاده مستعدة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا جاء إلى أيرلندا بعد مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس.

وصرح هاريس لشبكة آر.تي.إي الوطنية يوم الجمعة عندما سئل عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا لأي سبب من الأسباب “نعم بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونمتثل لمذكرات الاعتقال التي تصدرها”.