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رئيس الوزراء: غزة “الشغل الشاغل” لمصر وجولات مكوكية لوزير الخارجية

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القاهرة (رويترز) – قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إن قضية غزة هي “الشغل الشاغل” للقاهرة في الوقت الراهن، وذلك في وقت تتعرض فيه مصر لضغوط أمريكية لتوطين سكان من قطاع غزة على أراضيها.

وأضاف في مؤتمر صحفي إن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يقوم “بجولات مكوكية” لتوضيح وجهات النظر المصرية.

ويضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل تنفيذ خطة لإعادة توطين سكان القطاع في كل من مصر والأردن، وهو ما رفضته الدولتان رفضا قاطعا.

وجدد مدبولي اليوم التأكيد على “ثوابت الموقف المصري” ورفضها “الكامل لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية