رئيس الوزراء: لبنان يقترب من إتمام المرحلة الأولى من خطة مصادرة الأسلحة جنوب نهر الليطاني

3دقائق

20 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم السبت إن لبنان يقترب من إتمام نزع سلاح جماعة حزب الله جنوب نهر الليطاني، في ظل سعي البلاد الحثيث لتنفيذ أحد أهم بنود اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل قبل نهاية العام.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار، الذي حظي بدعم الولايات المتحدة وجرى الاتفاق عليه في نوفمبر تشرين الثاني 2024، أكثر من عام من القتال بين إسرائيل وحزب الله، ونص على نزع سلاح الجماعة المتحالفة مع إيران بدءا من المناطق الواقعة جنوب النهر، وهي المنطقة المتاخمة لإسرائيل.

وكلفت السلطات اللبنانية، بقيادة الرئيس جوزاف عون وسلام، الجيش المدعوم من الولايات المتحدة، في الخامس من أغسطس آب، بوضع خطة لحصر السلاح في يد الدولة بحلول نهاية العام.

وذكر بيان من مكتب رئيس الوزراء “أكد سلام أن المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح المتعلقة بجنوب نهر الليطاني باتت على بُعد أيام من الانتهاء”.

وأضاف سلام “الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية، أي إلى شمال نهر الليطاني، استنادا إلى الخطة التي أعدها الجيش اللبناني بناء على تكليف من الحكومة”.

وجاء البيان بعد اجتماع جمع بين سلام وسيمون كرم رئيس الوفد المفاوض في اللجنة المدنية المشرفة على الهدنة بين حزب الله وإسرائيل.

ومنذ وقف إطلاق النار، تبادل الطرفان الاتهامات بانتهاكات متكررة، إذ شككت إسرائيل في جهود الجيش اللبناني لنزع سلاح حزب الله. وكثفت الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدافها لحزب الله في جنوب لبنان، وحتى في العاصمة بيروت.

وحاول حزب الله مقاومة الضغوط من خصومه المسيحيين والسنة في لبنان، بالإضافة إلى الولايات المتحدة والسعودية، لنزع سلاحه، معتبرا ذلك خطأ في ظل استمرار إسرائيل في غاراتها الجوية على البلاد.

وحثت إسرائيل السلطات اللبنانية علنا على الوفاء بشروط الهدنة، مؤكدة أنها ستتحرك “إذ اقتضت الحاجة” إذا لم يتخذ لبنان خطوات ضد حزب الله.

(تغطية صحفية ليلى بسام – إعداد محمد علي فرج وشيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)