رئيس الوزراء: مصر تعاقدت على شحنات وقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف

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دبي (رويترز) – قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس إن القاهرة تعاقدت على كل الشحنات اللازمة من الوقود لإنهاء انقطاع الكهرباء في الصيف.

وتعاني مصر حاليا من نقص في الكهرباء في وقت أدت فيه موجة حارة إلى زيادة الطلب على وسائل التبريد. وتحتاج مصر إلى استيراد غاز طبيعي وزيت وقود (مازوت) بقيمة تبلغ نحو 1.18 مليار دولار للقضاء على أزمة انقطاع الكهرباء.

وقال مدبولي في مؤتمر صحفي “إن شاء الله من الأسبوع الجي نتمنى نحدد اليوم نوقف قطع الكهرباء على الأقل في فترة الصيف”. وأضاف “عايزين قبل هذا العام تنتهي هذه الأزمة إلى الأبد”.

وتابع “دبرنا الموارد المالية اللي كانت مطلوبة وكلها موارد مطلوبة زي ما قولنا حوالي 1.2 مليار دولار ودا رقم ليس بالقليل”.

وأردف “التعاقدات هتتم على شهري يوليو وأغسطس عشان توصل الشحنات وسدادهم كمان كموارد مالية هتبقى على مدار شهري يوليو وأغسطس”، مشيرا إلى أن بعض هذه الشحنات وصلت بالفعل.

وكانت المتأخرات للشركات والمتعاقدين قد بدأت تتراكم على مصر جراء نقص العملة الصعبة بعد جائحة كوفيد-19.

وذكرت الحكومة في مارس آذار أن القاهرة بدأت في دفع ما تدين به لشركات النفط والغاز التي تعمل في البلاد بعد أن هدأت حدة الأزمة عقب اتفاق استثماري قياسي وخفض قيمة الجنيه وتوسيع برنامج مصر القائم مع صندوق النقد الدولي.

وقال كريم بدوي وزير البترول المصري الجديد لقناة إكسترا نيوز المحلية يوم الأربعاء إن وزارته ستعمل مع الشركات الأجنبية بشأن المتأخرات المستحقة للشركات.

وأرست مصر في يونيو حزيران مناقصات لتوريد 20 شحنة غاز طبيعي مسال، في أكبر عملية لشراء الوقود المنقول بحرا، وذلك بهدف تغطية الطلب المرتفع في الصيف من يوليو تموز حتى سبتمبر أيلول.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن متحدث باسم وزارة البترول قوله يوم الاثنين إن نحو 21 شحنة غاز طبيعي مسال ستصل إلى مصر خلال الصيف، بالإضافة إلى شحنات وقود المازوت.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن الشحنة الأولى من الغاز وصلت يوم الاثنين ويجري تفريغها حاليا لضخها في الشبكة القومية للغازات.