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رئيس الوزراء: مقتل “والي العراق” في تنظيم الدولة الإسلامية

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دبي (رويترز) – قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الثلاثاء إن “والي العراق” في تنظيم الدولة الإسلامية قتل في عملية لمكافحة الإرهاب في منطقة جبال حمرين بشمال شرق البلاد.

وذكر في بيان “أبارك لأبناء شعبنا الكريم مقتل ما يسمى (والي العراق) في تنظيم داعش الإرهابي، و ثمانية من كبار قيادات التنظيم، في العملية البطولية النوعية لجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، وبإشراف العمليات المشتركة، التي استهدفت جحور الإرهاب المختبئين بها في جبال حمرين”.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية