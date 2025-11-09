رئيس الوزراء الأسباني يعرب عن “الدهشة” مما ورد في مذكرات الملك السابق

afp_tickers

3دقائق

أعرب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأحد عن “الدهشة” مما ورد في المذكرات الصادرة حديثا للملك السابق خوان كارلوس، والتي تحدث فيها عن دوره في الانتقال الديموقراطي في البلاد مادحا الجنرال فرانكو الذي حكم البلاد بالحديد والنار حتى وفاته عام 1975.

وأصدر خوان كارلوس كتاب مذكرات بعنوان “مصالحة” يقع في 500 صفحة. وقد بدأ توزيع الكتاب في فرنسا فيما يتُوقع أن يصل إلى المكتبات الإسبانية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر.

يروي الملك السابق في هذا الكتاب دوره في التحول الديموقراطي في إسبانيا، لكنه يتطرق أيضا إلى علاقاته العائلية المضطربة، ويتحدث عن “خطئه” حين رفض الحصول على ملايين اليورو من السعودية خصوصا.

ومن بين المقاطع الأكثر إثارة للجدل في كتابه، حديثه بعبارات لطيفة دافئة عن فرانكو الذي حكم إسبانيا بالحديد والنار بعدما انتصرت قواته في الحرب الأهلية الأسبانية بين العامين 1936 و1939.

وقال بيدرو سانشيز في مقابلة مع صحيفة إل باييس “لا أظن أني سأنصح أحدا بقراءة هذا الكتاب”.

وأضاف “أريد أن أردّ على ما جاء في بعض المقاطع التي فاجأتني: الديموقراطية لم تهبط علينا من السماء، بل هي نتيجة كفاح الشعب الإسباني والمواطنين العاديين”.

وشدد الملك السابق في مذكراته على دوره في التحول الديموقراطي، وذكر أيضا أن فرانكو كان يتوقع ذلك.

ومهد الجنرال فرانكو لخوان كارلوس طريقه إلى العرش، ليصبح ملكا لأسبانيا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1975. وهو يبلغ الآن 87 عاما.

وخيّب خوان كارلوس حينها آمال أنصار فرانكو، إذ ناصر قيام نظام برلماني ومملكة دستورية، بهدف تجنّب معارضة واسعة لإعادة الملكيّة.

وسرعان ما أدخل البلاد في إصلاح سياسي أسفر عن أول انتخابات ديموقراطية عام 1977.

في العام 2014، قرر خوان كارلوس التنازل عن العرش لابنه فيليبي السادس، الذي ينأى بنفسه عنه. ويعيش الملك منذ العام 2020 في الإمارات.

وقال بيدرو شانشيز إن فيليبي السادس يقوم بواجباته “على أحسن ما يكون”.

وأحيا نشر هذه المذكرات جدالا في إسبانيا حول الإرث السياسي لخوان كارلوس وعلاقته بفرانكو الذي قال عنه “كنت أحترمه كثيرا، وأقدّر ذكاءه وحسّه السياسي (…) لم أسمح قط لأي إنسان بانتقاده أمامي”.

تعليقا على ذلك، قال وزير الثقافة الأسباني إرنست أوتاسون “من المقزّز أن هناك من لا يزال يجرؤ على الدفاع عن مستبدّ أو التبرير له”.

ورأى رئيس الوزراء السابق خوسيه لويس رودريغز ثاباتيرو أنه كان أولى بالملك السابق تخفيف لهجته المتحمّسة لفرانكو الذي بنى حُكمه على القمع.

دس/خلص/ب ق