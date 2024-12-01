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رئيس الوزراء الأسترالي يؤكد استعداه للتحاور مع ماسك بشأن قرار حظر وسائل التواصل

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أكد رئيس الوزراء الأسترالي الأحد أنه مستعد للتحاور مع مالك منصة “إكس” إيلون ماسك، الناقد للقرار الذي أقره البرلمان الأسترالي الخميس بحظر الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي لمَن تقل أعمارهم عن 16 عاما.

وردا على سؤال لقناة “ايه بي سي” الأسترالية بشأن إمكان إجراء مناقشات مع الملياردير الأميركي، قال أنتوني ألبانيزي “سنتحدث مع أي شخص”.

وأضاف رئيس الوزراء خلال هذه المقابلة “لإيلون ماسك برنامجه، ومن حقه أن يروّج له باعتباره مالك منصة اكس (…) سندخل في حوار” معه.

ويرغم هذا النص المنصات مثل اكس وتيك توك وانستغرام وفيسبوك، على اتخاذ “تدابير معقولة” لمنع المراهقين من إنشاء حسابات على الشبكات الاجتماعية، في غضون عام واحد أقله، تحت طائلة دفع غرامة.

ولا يقدم القانون أي تفصيل تقريبا بشأن طريقة تنفيذه، لدرجة أنّ عددا من المحللين أعربوا عن شكوكهم بشأن الجدوى التقنية لهذا القرار.

ودانت منصات التواصل الكبرى هذا النص، مشيرة إلى أن الحظر قد يقود الشباب إلى مناطق خطرة في الإنترنت.

وأكد رئيس الوزراء الأحد أن حكومته ستحدد خلال الأشهر الـ12 المقبلة شروطا للتحقق من سنّ المستخدمين، موضحا أنّ وثيقة الهوية لن تكون ضرورية.

وقال “نعلم أن شركات التواصل الاجتماعي تملك معلومات عنك وعني أكثر مما يعرفه أصدقاؤنا”.

وفي حال عدم امتثال شبكات التواصل الاجتماعي للقانون، ستدفع غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (نحو 32,5 مليون دولار أميركي).

دجو/رك/الح

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية