رئيس الوزراء الإسباني: قطاع غزة يشهد “إبادة جماعية”

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قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الخميس إن قطاع غزة يشهد “إبادة جماعية” ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق اتفاق تعاونه مع إسرائيل بشكل فوري.

وفي حديث لصحافيين في بروكسل على هامش اجتماع المجلس الأوروبي قال سانشيز إن “الوضع الكارثي للإبادة الجماعية يتكشف في غزة” بعد تقديم الخدمات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي تقريرا حول الوضع الإنساني في القطاع.

وأضاف أنه في هذا السياق “يجب على أوروبا أن تعلّق اتفاق التعاون مع إسرائيل، ويجب أن تفعل ذلك فورا”.

وتشكّل هذه التعليقات أقوى إدانة حتى الآن من الزعيم الاشتراكي، وهو منتقد صريح للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي أشعلها هجوم حماس على الدولة العبرية في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وخلص التقرير الذي نشر الأسبوع الماضي إلى أن هناك “مؤشرات” تدل على أن إسرائيل تنتهك التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب هذا الاتفاق الذي يشكل الأساس للعلاقات التجارية بين الجانبين.

وذكر التقرير الحصار الذي تفرضه إسرائيل على المساعدات الإنسانية المخصصة للقطاع والعدد الكبير من الضحايا المدنيين والهجمات التي تستهدف الصحافيين والنزوح الجماعي والدمار.

وأضاف سانشيز أنه “من الواضح جدا” أن إسرائيل تنتهك التزاماتها، وبالتالي على الاتحاد الأوروبي أن يعلّق اتفاق التعاون “فورا”.

وتابع أنه “من غير المنطقي” أن يفرض الاتحاد الأوروبية 18 حزمة من العقوبات على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، بينما “يعتمد معايير مزدوجة لا يقوم حتى بتعليق اتفاق التعاون” مع إسرائيل.

ويتطلب تعليق الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يراه الدبلوماسيون شبه مستحيل بسبب انقسام الآراء داخل الكتلة.

واندلعت الحرب في قطاع غزة عقب هجوم غير مسبوق نفّذته حركة حماس ضد الدولة العبرية في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أسفر عن مقتل 1219 شخصا معظمهم من المدنيين، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها 56156 شخصا في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التابعة لحماس.

بور-دو/الح/لين