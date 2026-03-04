رئيس الوزراء الإسباني لترامب: “لا للحرب”

ردّ رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الأربعاء على انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمدريد لرفضها السماح للطائرات الأميركية باستخدام قواعدها لضرب إيران، ملخصا موقف حكومته بعبارة “لا للحرب”.

وقال سانشير في خطب متلفز ردا على تهديد ترامب بقطع جميع العلاقات التجارية مع إسبانيا “لن نتواطأ في عمل يضر بالعالم ويتعارض مع قيمنا ومصالحنا، فقط خوفا من الانتقام”.

وأضاف “نرفض هذه الكارثة”، مشيرا إلى أن “حكومات أخرى كثيرة” تشارك مدريد في موقفها هذا إلى جانب “ملايين المواطنين في أنحاء أوروبا وأميركا الشمالية والشرق الأوسط الذين لا يريدون المزيد من الحروب ولا يريدون مستقبلا قائما على عدم اليقين”.

وصف ترامب إسبانيا بالحليف “المريع” الثلاثاء لدى لقائه المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض.

وأشار إلى رفض سانشيز الانضمام إلى تعهّد أعضاء حلف شمال الأطلسي زيادة الإنفاق الدفاعي ليشكّل خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بناء على طلب ترامب الذي أشار إلى أن الولايات المتحدة تتحمّل أكثر من اللازم من أعباء الحلف.

وأثارت حكومة سانشيز اليسارية حفيظة واشنطن عبر مجموعة من السياسات الأخرى، بما في ذلك معارضتها للحرب الإسرائيلية في غزة والعملية العسكرية الأميركية التي ألقي القبض خلالها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

تستخدم القوات الأميركية قاعدة “روتا” البحرية وقاعدة “مورون” الجوية في إسبانيا. وأثناء غزو العراق في 2003، دعمت حكومة رئيس الوزراء حينذاك المحافظ خوسيه ماريا أزنار الولايات المتحدة بقوة.

