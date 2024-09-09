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رئيس الوزراء الإسباني يدعو من الصين إلى “الحوار” و”التعاون” مع بكين

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دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين إلى “الحوار” و”التعاون” مع الصين رغم التوترات التجارية بين بكين والاتحاد الأوروبي، في اليوم الأول من زيارته للعملاق الآسيوي.

وخلال افتتاح المنتدى الاقتصادي الصيني-الإسباني في بكين، أشاد سانشيز بـ”العلاقات القوية” التي توحد البلدين.

وقال في مقطع فيديو على منصة إكس “حتى في المواضيع التي تختلف فيها مواقفنا، فإننا نحافظ على رغبة بناءة للانخراط في الحوار والتعاون”.

وأضاف “نحن ملتزمون وضع برنامج إيجابي وإيجاد حلول توافقية تعود بالنفع على جميع الأطراف”.

ومن المقرر أن يستقبل سانشيز رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ في قصر الشعب في بكين بعد ظهر اليوم الاثنين، وكذلك الرئيس شي جينبينغ وتشاو لي جي، ثالث أهم سياسي في الصين.

وسيزور سانشيز الثلاثاء والأربعاء شنغهاي حيث من المقرر أن يلتقي قادة ورجال أعمال وحيث سيفتتح أيضا معهد ثرفانتس، وهو مركز ثقافي إسباني.

وتأتي زيارته للصين بعد وصول مرشح المعارضة الفنزويلية في الانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو إدموندو غونزاليس أوروتيا الذي يزعم أنه الفائز في السباق وليس الرئيس نيكولاس مادورو، إلى إسبانيا.

وكان سانشيز أكّد السبت خلال اجتماع لقيادة الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه أن إسبانيا “لن تتخلى” عن غونزاليس أوروتيا الذي وصفه بـ”البطل”. وستمنحه البلاد حق اللجوء.

وتقيم الصين علاقات مميزة مع حكومة نيكولاس مادورو.

وتأتي زيارة سانشيز أيضا على خلفية توترات تجارية متصاعدة بين الاتحاد الأوروبي والصين، مع إطلاق المفوضية الأوروبية في الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات التي تستهدف بكين.

بور-اهو-كا/الح/دص

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