رئيس الوزراء الإسباني يدعو من بكين إلى “إصلاح” النظام الدولي لجعله “أكثر تمثيلا”
دعا رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الثلاثاء من بكين، إلى “إصلاح” النظام الدولي لجعله “أكثر شمولا بكثير، وأكثر تمثيلا، وأكثر ديموقراطية”.
وأضاف في مؤتمر صحافي عُقد في ختام محادثات أجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ ضمن زيارة رسمية لبكين “أتيحت لي الفرصة لبحث الإصلاحات التي يحتاجها نظامنا المتعدّد الأطراف لكي يعكس على نحو أفضل الواقع المتعدد الأقطاب لعالم اليوم”.
وبدأ سانشيز الاثنين زيارة رسمية لبكين تستغرق ثلاثة أيام وتهدف إلى تنشيط التبادلات التجارية مع الدولة الآسيوية العملاقة التي يحتل اقتصادها المرتبة الثانية عالميا، في وقت تشهد العلاقات بين مدريد وواشنطن توترا.
واعتبرت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغاريتا روبليس الاثنين أنّ “لا معنى” للحصار البحري الذي أعلنته الولايات المتحدة لمضيق هرمز.
وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الشهر الفائت بقطع التبادل التجاري مع إسبانيا عندما رفضت مدريد استخدام قواعدها العسكرية لشن ضربات أميركية ضد إيران.
وأوضحت الحكومة الإسبانية أن الهدف الأساسي للزيارة هو تعزيز حضور المنتجات الزراعية والصناعية في السوق الصينية، إضافة إلى البحث في مشاريع مشتركة في قطاع التكنولوجيا.
غير أن زيارة سانشيز تزامنت مع الإعلان الاثنين عن توجيه القضاء إلى زوجته بيغونيا غوميز تهما بالاختلاس واستغلال النفوذ والفساد في المعاملات التجارية وإساءة استخدام الأموال.
