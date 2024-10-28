رئيس الوزراء الإسباني يزور الهند سعيا للدفع قدما بالروابط التجارية مع نيودلهي

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استقبل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الإثنين نظيره الإسباني بيدرو سانشيز ، في حين تسعى مدريد لتعزيز استثماراتها في خامس أكبر اقتصاد في العالم.

ودشّن رئيسا الوزراء في فادودارا في ولاية غوجارات مصنعا للطائرات العسكرية أنشئ بالتعاون بين “تاتا أدفانسد سيستمز” الهندية و”إيرباص” الأوروبية.

الزيارة هي الأولى لرئيس وزراء إسباني إلى الهند منذ 18 عاما، وقد شهدت توقيع اتفاقيات تعاون لا سيما في مجالات البنى التحتية وسكك الحديد ومشاريع الطاقة المتجددة.

ووافقت وزارة الدفاع الهندية على صفقة بقيمة 2,5 مليار دولار لشراء 56 طائرة من طراز 295-سي للشحن ولنقل الجند من شركة إيرباص للدفاع والفضاء في العام 2021.

في حين سيتم تجميع 16 منها في أشبيلية في إسبانيا وقد جرت أولى عمليات التسليم العام الماضي، سيتم بناء الـ40 المتبقية في الهند.

المصنع الهندي في فادودارا سينجز بناء أول طائرة 295-سي “صُنعت في الهند” في العام 2026.

وقال مودي في حفل التدشين “هذا المصنع لن يعزز العلاقات الهندية الإسبانية فحسب، بل أيضا مهمة +التصنيع في الهند للعالم+”.

وشدّد على أن المصنع “يعزّز مكانة الهند بصفتها شريكا ذا موثوقية في صناعة الطيران العالمية”.

وقال سانشيز إن شركة إيرباص فتحت فصلا جديدا لقطاع الصناعة الدفاعية والفضائية في الهند.

وقال بالإنكليزية “هذا المشروع يعزز روابطنا الصناعية بالاستناد إلى التزام بلدنا الراسخ بصفته شريكا استراتيجيا وذا موثوقية”.

ولفت إلى أنه يظهر أيضا “قدرات الصناعة الدفاعية الإسبانية”.

وعقب “مناقشات مثمرة” مع سانشيز، قال مودي في بيان إنه يريد الدفع قدما بالروابط مع مدريد.

وقال مودي “نود أن نعزز زخم علاقاتنا الثنائية، خصوصا في مجالات التجارة والثقافة والابتكار والتكنولوجيا وغيرها”.

ابه-بجم/ود/نور