رئيس الوزراء الإسباني يزور موقع حرائق غابات أودت بـ13 شخصا

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زار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاثنين موقع حرائق الغابات الأكثر حصدا للأرواح في تاريخ البلاد الحديث، والتي أسفرت عن مقتل 13 شخصا وأتت على مساحات شاسعة.

وحوّلت الحرائق التي اندلعت الخميس بلدات ريفية خلابة إلى مدن أشباح، وخلّفت دمارا واسعا في مقاطعة ألمرية حيث يقيم عدد كبير من الأجانب قرب ساحل البحر الأبيض المتوسط.

وأتت الحرائق على حوالى سبعة آلاف هكتار من الغابات والأراضي المغطاة بالشجيرات.

ووصل سانشيز إلى بلدية تورري في الجنوب للقاء عناصر أجهزة الطوارئ الذين ما زالوا يحاولون إخماد الحريق.

وامتدت النيران مسافة مئة متر في الدقيقة في ذروتها الأسبوع الماضي لتحاصر الضحايا داخل مركباتهم أو أثناء محاولتهم الفرار سيرا.

وأعلنت سلطات إقليم الأندلس الأحد أن بريطانية تبلغ 93 عاما أصيبت في الحريق لقيت حتفها في المستشفى، لترتفع حصيلة القتلى إلى 13 شخصا.

وحذّرت السلطات من أن عدد المفقودين لم يُعرف بعد بانتظار استكمال عمليات التشريح والتعرّف على الجثث.

وقال مسؤولون ينسّقون عمليات التعرّف على الجثث أنه تم تقديم عشرة تقارير رسمية عن أشخاص مفقودين.

وتساعد السلطات البريطانية والبلجيكية والفرنسية في توفير عينات الحمض النووي المأخوذة من أقارب المفقودين لإعداد البصمات الوراثية اللازمة لعمليات التعرف على الهويات.

وسمح تراجع سرعة الرياح ودرجات الحرارة لمئات عناصر الإطفاء بالسيطرة على الحريق نهاية الأسبوع.

وتشتبه السلطات بأن حرائق الغابات اندلعت عندما وقع عطل في خط لنقل الطاقة أدى إلى اندلاع النيران في النباتات الجافة جراء درجات الحرارة التي تجاوزت 40 مئوية.

يفيد العلماء بأن تغيّر المناخ الناجم عن استهلاك البشر للوقود الأحفوري يزيد من تواتر الظواهر الجوية الحادّة مثل موجات الحر، ويجعلها أكثر شدة.

وأتت حرائق الغابات المميتة على أكثر من 400 ألف هكتار من الأراضي في إسبانيا العام الماضي، وهو أعلى رقم يسجّله “نظام معلومات حرائق الغابات الأوروبي” للبلاد.

بور-امم/لين/كام