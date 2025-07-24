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رئيس الوزراء البريطاني: كارثة غزة الإنسانية “لا توصف”

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لندن (رويترز) – قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن المعاناة والمجاعة اللتين تشهدهما غزة كارثة إنسانية “لا توصف ولا يمكن تبريرها” داعيا إسرائيل إلى السماح فورا بدخول المساعدات إلى القطاع الفلسطيني.

وأضاف في بيان أن حالة “المعاناة والمجاعة اللتان تشهدهما غزة لا يمكن وصفها أو تبريرها. ورغم خطورة الوضع منذ فترة، فإنه (تفاقم)‭ ‬إلى مستويات لم يسبق لها مثيل ويستمر في التدهور. نشهد كارثة إنسانية”.

وقال ستارمر إنه سيجري اتصالا عاجلا مع شركائه من فرنسا وألمانيا يوم الجمعة لمناقشة ما يمكن فعله “لوقف القتل وتزويد الناس بالطعام الذي يحتاجونه بشدة”.

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