رئيس الوزراء البريطاني الجديد يفتتح رسميا مكتبه في مانشستر في إطار خطة للامركزية في إنكلترا

afp_tickers

المشاركة

3دقائق

افتتح رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنم رسميا الجمعة مكتبه الجديد في الشمال الإنكليزي، متعهّدا اتّباع “نهج مختلف في إدارة بريطانيا”، في إطار سعيه لعكس مسار مستمر منذ عقود قائم على تركيز السلطة في لندن على حساب بقية مناطق إنكلترا.

خلال افتتاح المكتب في مدينة مانشستر الواقعة في شمال غرب إنكلترا، تعهّد بورنم الذي حلّ محل كير ستارمر في رئاسة الحكومة الاثنين، بنقل مزيد من الصلاحيات من وايتهول، مقر الحكومة المركزية في لندن، إلى أنحاء أخرى بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وقال لموظفي المكتب الواقع بوسط المدينة محاطا بكبار المسؤولين وبينهم وزير المالية الجديد جون هيلي “إنه ليس مجرد مكتب جديد”، واصفا إياه بأنه صلة وصل بين وايتهول وبقية أنحاء البلاد.

ويقول بورنم، الرئيس السابق لبلدية مانشستر الكبرى، إن هذه المنطقة المزدهرة التي سجّلت أرقاما أعلى من المعدّل الوطني لبريطانيا، لا سيما على صعيد النمو الاقتصادي، يمكن أن تشكل نموذجا يُحتذى في أنحاء أخرى من البلاد.

ويعتزم بورنم تخصيص يوم واحد على الأقل أسبوعيا للعمل من مقر “رقم 10 الشمال”، الذي استُلهمت تسميته من “10 داونينغ ستريت”، مقر رئاسة الحكومة البريطانية في لندن.

وشدّد بورنم على أن هذا الأمر “يعزز الانطباع بأن البلد أكثر توازنا، وبأن أمورا هامة يمكن إنجازها انطلاقا من هنا”، مع إقراره في الوقت نفسه بأن السلطة ستظل “مركّزة دوما” في العاصمة.

لكن لا يبدو أن الأمر أقنع خبراء في شؤون اللامركزية.

وقال الخبير الأكاديمي ومستشار الشؤون السياسية آلان ترينش في تصريح لوكالة فرانس برس إن “اللامركزية” هي “أمر تقوم به الدول، حتى تلك الشديدة المركزية، وهو أمر لا يدل في ذاته على أي نقل للسلطة”.

وتابع “في أقصى الأحوال، ينطوي الأمر على نقل وظائف في القطاع العام ومكان إقامة شاغلي هذه الوظائف ومداخيلهم”.

ويحذر الخبراء من أن تحقيق اللامركزية سيتطلب وقتا وإصلاحات شاملة تتجاوز مجرد نقل المكاتب الحكومية، لتشمل النظام المالي للبلاد وصلاحيات السلطات الإقليمية.

وانتمى رؤساء الوزراء البريطانيون الستة السابقون إما إلى لندن أو مناطق فيها أو في الجنوب الشرقي الأكثر ثراء، وغالبا ما يشير بورنم إلى خلفيته الشمالية ليقدم نفسه باعتباره “رجل الشعب” وشخصية سياسية من خارج النخبة التقليدية.

جج/ود/ب ق