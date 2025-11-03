رئيس الوزراء العراقي: لا يمكن نزع سلاح الفصائل إلا بانسحاب أمريكا

بغداد (رويترز) – قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يوم الاثنين إن العراق تعهد بوضع جميع الأسلحة تحت سيطرة الدولة، لكن ذلك لن ينجح طالما بقي التحالف بقيادة الولايات المتحدة في البلاد الذي تعتبره بعض الفصائل العراقية قوة احتلال.

وأكد السوداني أن هناك خطة لا تزال قائمة لخروج التحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية من العراق، أحد أقرب حلفاء إيران العرب، بحلول سبتمبر أيلول 2026، لأن تهديد الجماعات الإسلامية المتشددة قد خفت حدته بشكل كبير.

