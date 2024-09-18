مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

رئيس الوزراء الفرنسي يصف الوضع المالي في البلاد بأنه “خطر جدا”

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق

اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي المعين ميشال بارنييه الأربعاء في تصريح لوكالة فرانس برسأن أن الوضع المالي في البلاد “خطر للغاية”، فيما يرفض شركاؤه في الحكومة المقبلة أي زيادة في الضرائب.

وأفادت أوساط بارنييه أنه تم “إرجاء” اجتماع كان من المقرر أن يعقده في الساعة 10,30 (8,30 ت غ) مع نواب كتلة “معا من أجل الجمهورية” المؤيدة للرئيس إيمانويل ماكرون للبحث في مجموعة من المسائل ومنها هذه النقطة، بدون تحديد موعد جديد له في الوقت الحاضر.

وأوضح المفوض الأوروبي السابق معلقا على الميزانية الفرنسية أنه “طلب كل المعطيات لتقييم الواقع بدقة”.

وقال بارنييه الذي كلفه ماكرون في 5 أيلول/سبتمبر تشكيل الحكومة الجديدة، إن “هذا الوضع يستحق أكثر من بعض الجمل، يتطلب حسا بالمسؤولية”.

وتابع “هدفي هو إيجاد وسيلة لإطلاق النمو مجددا وتحسين المستوى المعيشي للفرنسيين، في وقت أصبحنا البلد الذي يسجل أكبر أعباء ضريبية”، مؤكدا أنه يركز جهوده حاليا “على تشكيل حكومة توازن قريبا” تتولى “معالجة التحديات بمنهجية وجدية”.

من جانبه، أعتبر رئيس ديوان المحاسبة بيار موسكوفيسي الأربعاء أنه لن يكون من الممكن تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة المنتهية ولايتها والقاضي بخفض العجز في الميزانية العامة إلى 5,1% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024 بسبب سوء أوضاع المالية العامة.

وأشار وزير المال السابق الاشتراكي بين 2012 و2014 خلال جلسة استماع أمام لجنة المال في الجمعية الوطنية، إلى عائدات ضريبية قد تكون أدنى من التوقعات، وارتفاع في نفقات الهيئات المحلية ومدخرات لم يتم تحقيقها.

وبعد سبع سنوات من التخفيضات الضريبية، باغت بارنييه بعض محاوريه من الماكرونيين ومن “الجمهوريين”، عائلته السياسية نفسها، بطرحه زيادة في الضرائب بررها بالوضع المالي المتدهور، مجازفا بإبعاد بعض داعميه.

ارا/دص/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
57 إعجاب
48 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
12 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
52 إعجاب
76 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية