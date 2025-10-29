رئيس الوزراء القطري: العنف في غزة “مخيب للآمال ومحبط للغاية”

نيويورك (رويترز) – وصف رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يوم الأربعاء الهجوم على جنود إسرائيليين في قطاع غزة والغارات التي شنتها إسرائيل ردا على ذلك بأنها “مخيبة للآمال ومحبطة للغاية لنا”.

وقال أمام مركز الأبحاث (مجلس العلاقات الخارجية) في نيويورك إن حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) واضحة في استعدادها للتخلي عن الحكم في قطاع غزة، وإن قطر تحاول دفعها للإقرار بضرورة إلقاء السلاح.

