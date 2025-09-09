رئيس الوزراء القطري: لا شيء سيثني قطر عن دورها في الوساطة

(رويترز) – قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن جهود الوساطة جزء من هوية قطر التي لن يثنيها شيء عن دورها في هذا الصدد، وذلك بعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في الدوحة.

وأضاف آل ثاني أن مسؤولين أمريكيين حذروا قطر من الهجوم الإسرائيلي بعد عشر دقائق من بدء الهجوم، ووصف الهجوم بأنه “عملية غادرة”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وجيداء طه – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)