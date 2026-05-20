رئيس الوزراء الكندي: معاملة إسرائيل لأفراد أسطول غزة “بشعة”

reuters_tickers

2دقائق

أوتاوا 20 مايو أيار (رويترز) – وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الأربعاء معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول غزة المحتجزين بأنها “بشعة”، مستخدما لهجة حادة على نحو غير معتاد للتنديد بحليف وثيق.

وذكرت كندا في وقت سابق اليوم أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي للاحتجاج على نشر وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن جفير مقطع فيديو يسخر فيه من نشطاء أسطول الصمود الذي يسعى إلى نقل مساعدات إلى قطاع غزة. وأظهر المقطع أيضا إجبار النشطاء الواقفين في صفوف على أن يجثوا على الأرض وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم.

وقال كارني في منشور على منصات التواصل الاجتماعي “المعاملة البشعة للمدنيين على متن الأسطول، بما فيها الموثقة في مقطع الفيديو الذي نشره إيتمار بن جفير، أمر غير مقبول”.

وأضاف “فرضت كندا بالفعل عقوبات صارمة على بن جفير، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر، ردا على تحريضه المتكرر على العنف”.

وكان هؤلاء النشطاء على متن أسطول اعترضته القوات الإسرائيلية في المياه الدولية أمس الثلاثاء، ثم اقتادتهم إلى ميناء إسرائيلي.

وشددت كندا بالتدريج موقفها تجاه إسرائيل في عهد كارني الذي حل محل جاستن ترودو زعيما للحزب الليبرالي ورئيسا للوزراء في مارس آذار 2025.

وأعلن كارني في سبتمبر أيلول أن كندا ستعترف بدولة فلسطينية، مما أثار غضب إسرائيل.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم)