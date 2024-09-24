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رئيس الوزراء الكندي: مقتل النساء والأطفال في لبنان “يبعث على قلق شديد”

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(رويترز) – قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم الثلاثاء إن مقتل النساء والأطفال في لبنان “يبعث على قلق شديد”، ودعا إسرائيل وحزب الله إلى خفض التصعيد بينهما.

وأضاف للصحفيين في نيويورك حيث يحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة “يجب أن يتوقف العنف. مقتل النساء والأطفال في لبنان أمر يبعث على قلق شديد”.

وتابع قائلا “يتعين على إسرائيل وحزب الله خفض التصعيد. ويجب حماية أرواح المدنيين، والتأكد من أننا نتحرك صوب السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها”.

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