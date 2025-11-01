The Swiss voice in the world since 1935
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن محادثاته مع الرئيس الصيني شكّلت “نقطة تحوّل” في العلاقات

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني السبت بالمحادثات التي أجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيرا إلى أنها شكّلت “نقطة تحوّل” في العلاقات، ومؤكدا بأنه طرح مع بكين قضايا شائكة على غرار التدخل الخارجي. 

وتُعد العلاقات بين كندا والصين من الأسوأ التي تربط بكين بأي دولة غربية، لكنّ البلدين مستهدفان برسوم دونالد ترامب الجمركية حتى بعدما اتفق شي والرئيس الأميركي الخميس على تخفيف حدة التوتر.

وقال كارني للصحافيين في مدينة غيونغجو “أطلقنا مسارا للمضي قدما في التعامل مع القضايا الحالية.. كانت مباحثاتنا بالمجمل بنّاءة”.

وأفاد كارني السبت بأنه قبل دعوة من شي لزيارة الصين “في العام الجديد”.

وأضاف “وجّهتُ وزراءنا ومسؤولينا للعمل معا لإيجاد حلول للتحديات القائمة وتحديد مجالات التعاون والنمو”.

أكد الرئيس الأميركي مساء السبت أنه سيزيد الرسوم على المنتجات الكندية بنسبة إضافية قدرها 10 في المئة فيما أوقف جميع المحادثات التجارية مع أوتاوا.

جاء ذلك بعد حملة إعلانية وصفها ترامب بـ”الزائفة” تُظهر الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان.

وأكد كارني السبت بأنه اعتذر لترامب على الإعلان.

وقال “اعتذرتُ إلى الرئيس. كان الرئيس (ترامب) مستاء”.

ستو-اهو/لين/جك

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية