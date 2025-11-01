رئيس الوزراء الكندي يؤكد أن محادثاته مع الرئيس الصيني شكّلت “نقطة تحوّل” في العلاقات

afp_tickers

أشاد رئيس الوزراء الكندي مارك كارني السبت بالمحادثات التي أجراها مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، مشيرا إلى أنها شكّلت “نقطة تحوّل” في العلاقات، ومؤكدا بأنه طرح مع بكين قضايا شائكة على غرار التدخل الخارجي.

وتُعد العلاقات بين كندا والصين من الأسوأ التي تربط بكين بأي دولة غربية، لكنّ البلدين مستهدفان برسوم دونالد ترامب الجمركية حتى بعدما اتفق شي والرئيس الأميركي الخميس على تخفيف حدة التوتر.

وقال كارني للصحافيين في مدينة غيونغجو “أطلقنا مسارا للمضي قدما في التعامل مع القضايا الحالية.. كانت مباحثاتنا بالمجمل بنّاءة”.

وأفاد كارني السبت بأنه قبل دعوة من شي لزيارة الصين “في العام الجديد”.

وأضاف “وجّهتُ وزراءنا ومسؤولينا للعمل معا لإيجاد حلول للتحديات القائمة وتحديد مجالات التعاون والنمو”.

أكد الرئيس الأميركي مساء السبت أنه سيزيد الرسوم على المنتجات الكندية بنسبة إضافية قدرها 10 في المئة فيما أوقف جميع المحادثات التجارية مع أوتاوا.

جاء ذلك بعد حملة إعلانية وصفها ترامب بـ”الزائفة” تُظهر الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان.

وأكد كارني السبت بأنه اعتذر لترامب على الإعلان.

وقال “اعتذرتُ إلى الرئيس. كان الرئيس (ترامب) مستاء”.

ستو-اهو/لين/جك