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رئيس الوزراء الكندي يحث مواطنيه على مغادرة لبنان مع إجلاء أكثر من ألف

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باريس (رويترز) – حث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يوم السبت رعايا بلاده الذين لا يزالون في لبنان على التسجيل تمهيدا لإجلائهم على متن رحلات جوية خاصة ساعدت بالفعل ما يزيد على ألف شخص على المغادرة مع تدهور الوضع الأمني هناك.

وذكر مسؤول في مكتب ترودو أن ستة آلاف كندي سجلوا أسماءهم للمغادرة بينما يحاول المسؤولون الوصول إلى 2500 آخرين يومي السبت والأحد، مضيفا أنه تمت إضافة المزيد من الرحلات الجوية يومي الاثنين والثلاثاء.

وقال ترودو خلال قمة بفرنسا لزعماء الدول الناطقة بالفرنسية “لا تزال هناك مقاعد على متن الرحلات التي تنظمها كندا. نحث جميع الكنديين على استقلال هذه الطائرات والخروج من لبنان بينما لا يزالون قادرين على ذلك”.

وقال المسؤول في مكتب رئيس الوزراء إن كندا لم تتمكن من ملء مقاعد الرحلات الجوية بمواطنيها وعرضت مقاعد على مواطنين من أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية.

ووسعت إسرائيل نطاق ضرباتها في لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد تبادل إطلاق النار مع جماعة حزب الله اللبنانية لما يقرب من عام.

وكان القتال محصورا في معظمه في منطقة الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حيث جرى بالتوازي مع الحرب التي شنتها إسرائيل منذ عام في غزة على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وقال ترودو إنه يتعين وقف إطلاق النار على الفور من جانب حزب الله وإسرائيل حتى يستقر الوضع ويتسنى البدء في احترام قرارات الأمم المتحدة مجددا.

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