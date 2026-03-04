The Swiss voice in the world since 1935
رئيس الوزراء الكندي يدعو للتهدئة في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

4 مارس آذار (رويترز) – دعا رئيس الوزراء الكندي مارك كارني اليوم الأربعاء إلى التهدئة في الشرق الأوسط، وقال إن على جميع الدول المنخرطة في الأعمال القتالية، بما فيها الولايات المتحدة وإسرائيل، احترام قواعد الاشتباك الدولية.

وقال كارني للصحفيين في سيدني أثناء زيارة خارجية “تدعو كندا إلى التهدئة السريعة للأعمال القتالية، وهي مستعدة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف”.

وشنت القوات الأمريكية والإسرائيلية ضربات على إيران في مطلع الأسبوع بعد تعثر المفاوضات حول برنامج طهران النووي. ومنذ ذلك الحين، اتسع نطاق الحرب بسرعة خارج حدود إيران، إذ ردت طهران بضربات على سفارتي واشنطن في السعودية والكويت، مما دفع الولايات المتحدة إلى إغلاق بعثات دبلوماسية في أنحاء المنطقة.

وعندما سئل كارني عن تعليقاته السابقة التي أيد فيها حظر استخدام القوة المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، قال “يبدو أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي”، لكنه أضاف أن الأمر متروك للولايات المتحدة وإسرائيل لتوضيح ما إذا كانت تتوافق مع القانون الدولي.

وقال “إن تحديد ذلك… هو من اختصاص آخرين أكثر خبرة مني”.

وذكر كارني أن كندا لم يتم إبلاغها بشكل مسبق بالضربات ولم يطلب منها المشاركة فيها.

وقال “لم نكن في وضع يسمح لنا … بإصدار قرار يتوافق مع معاييرنا لو طُلب منا المشاركة”.

وبعد بدء الضربات يوم السبت، قال كارني إن بلاده تدعم “تحرك الولايات المتحدة لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي ومنع نظامها من مواصلة تهديد السلام والأمن الدوليين”.

(إعداد علي خفاجي ودعاء محمد للنشرة العربية)

