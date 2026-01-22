The Swiss voice in the world since 1935
رئيس الوزراء اللبناني: صندوق النقد سيرسل بعثة في الفترة بين 9 و13 فبراير

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

22 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام اليوم الخميس إن صندوق النقد الدولي سيرسل بعثة إلى لبنان خلال الفترة من التاسع حتى 13 فبراير شباط “لاستكمال النقاشات التقنية، سعيا للتوصل إلى برنامج بين لبنان والصندوق”.

وأضاف أنه عقد اجتماعا “اتسم بكثير من الإيجابية والنقاش البناء” مع المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا في دافوس.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

