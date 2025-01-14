مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

رئيس الوزراء اللبناني المكلف يقول إن يديه ممدودتان للجميع

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

بيروت (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يوم الثلاثاء إن يديه ممدودتان للجميع وإنه ضد الإقصاء، وذلك بعد يوم من اتهام جماعة حزب الله المدعومة من إيران لخصومها بالسعي لإقصائها من خلال ترشيحه للمنصب.

وقال سلام، الذي رشحه أغلبية أعضاء مجلس النواب لشغل المنصب يوم الاثنين، “لست من أهل الاقصاء بل من أهل الوحدة، وهذه دعوتي الصادقة، ويداي الاثنتان ممدوتان للجميع”.

وأشار سلام، الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية قبل توليه رئاسة الوزراء، إلى أولويات منها إعادة إعمار لبنان بعد الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين حزب الله وإسرائيل.

ويؤكد اختيار سلام لرئاسة الوزراء تحولا كبيرا في موازين القوى بين الطوائف اللبنانية بعد أن تلقى حزب لله ضربة كبيرة في صراعه مع إسرائيل وبعدما أطاحت المعارضة السورية بحليفه بشار الأسد.

وقال سلام “إعادة الإعمار ليست مجرد وعد، بل التزام. وهذا يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وفرض الانسحاب الكامل للعدو (الإسرائيلي) من آخر شبر محتل من أراضينا”.

وأضاف أنه سيعمل من أجل تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في 2020، وللمودعين الذين جُمدت مدخراتهم في النظام المالي اللبناني منذ انهياره في 2019.

وتابع سلام قائلا، بعد لقائه بالرئيس اللبناني جوزاف عون، “حان الوقت لفصل جديد من العدالة والأمن”.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
1 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
53 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيسيكا دافيس بلوس

كيف أثرت أزمة نقص الأدوية على تجربتك في مجال الرعاية الصحية؟

كيف أثر نقص الأدوية عليك شخصيًا؟ وما الذي تعتقد أنه يجب القيام به لمعالجة هذه المشكلة؟

شارك في الحوار
10 إعجاب
8 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية