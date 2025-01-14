رئيس الوزراء اللبناني المكلف يقول إن يديه ممدودتان للجميع

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بيروت (رويترز) – قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف نواف سلام يوم الثلاثاء إن يديه ممدودتان للجميع وإنه ضد الإقصاء، وذلك بعد يوم من اتهام جماعة حزب الله المدعومة من إيران لخصومها بالسعي لإقصائها من خلال ترشيحه للمنصب.

وقال سلام، الذي رشحه أغلبية أعضاء مجلس النواب لشغل المنصب يوم الاثنين، “لست من أهل الاقصاء بل من أهل الوحدة، وهذه دعوتي الصادقة، ويداي الاثنتان ممدوتان للجميع”.

وأشار سلام، الذي كان يشغل منصب رئيس محكمة العدل الدولية قبل توليه رئاسة الوزراء، إلى أولويات منها إعادة إعمار لبنان بعد الحرب المدمرة التي دارت العام الماضي بين حزب الله وإسرائيل.

ويؤكد اختيار سلام لرئاسة الوزراء تحولا كبيرا في موازين القوى بين الطوائف اللبنانية بعد أن تلقى حزب لله ضربة كبيرة في صراعه مع إسرائيل وبعدما أطاحت المعارضة السورية بحليفه بشار الأسد.

وقال سلام “إعادة الإعمار ليست مجرد وعد، بل التزام. وهذا يتطلب العمل الجاد على التنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701 وكافة بنود اتفاق وقف إطلاق النار وفرض الانسحاب الكامل للعدو (الإسرائيلي) من آخر شبر محتل من أراضينا”.

وأضاف أنه سيعمل من أجل تحقيق العدالة لضحايا انفجار مرفأ بيروت في 2020، وللمودعين الذين جُمدت مدخراتهم في النظام المالي اللبناني منذ انهياره في 2019.

وتابع سلام قائلا، بعد لقائه بالرئيس اللبناني جوزاف عون، “حان الوقت لفصل جديد من العدالة والأمن”.