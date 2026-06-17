رئيس الوزراء اللبناني يلتقي ماكرون في باريس الخميس بعد أيام من الاتفاق الأميركي الإيراني

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يلتقي رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام الخميس في باريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وفق ما أُفاد الأربعاء مصدر في الحكومة اللبنانية وآخر دبلوماسي، غداة الموقف الداعم للبنان من قادة مجموعة السبع.

وأكد رؤساء الدول الأعضاء في مجموعة السبع ورؤساء حكوماتها المجتمعون حتى الأربعاء في مدينة إيفيان الفرنسية ومن ضمنهم الولايات المتحدة في إعلان مشترك، أنهم يدعمون “بفضل وقف متين وفوري لإطلاق النار، الجهود التي تبذلها السلطات اللبنانية من أجل نزع سلاح حزب الله، وضمان احتكار الدولة السلاح، وحماية سلامة أراضي لبنان وسيادته من خلال ضمانات أمنية دولية ملائمة”.

وأوضح مصدر دبلوماسي في مجموعة السبع أن المباحثات بين ماكرون وسلام في باريس ستتناول “سبل تنفيذ هذا البيان الصادر عن مجموعة السبع”.

واعتبر المصدر أن قادة الدول السبع الكبرى ومن بينهم دونالد ترامب، أرادوا من خلال الموقف الصادر عن قمتهم توجيه رسالةً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مفادها أنه “يجب أن يوقف” هجماته على لبنان.

وتأتي زيارة سلام لباريس بعد إبرام اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي بدأت في نهاية شباط/فبراير بضربات أميركية-إسرائيلية على طهران.

وشددت إيران تكرارا منذ الإعلان عن هذا الاتفاق الاثنين أنه يجب أن يشمل وقف الأعمال القتالية في لبنان، حيث تقول إسرائيل إنها تستهدف حزب الله المدعوم من إيران.

إلاّ أن إسرائيل شنّت صباح الأربعاء ضربات عدة على جنوب لبنان. وهدّدت القوات المسلحة الإيرانية مساء الثلاثاء بـ”رد قاس” إذا تواصلت الهجمات الإسرائيلية.

كذلك تسبق زيارة سلام لباريس الجولة الجديدة من المفاوضات الثنائية بين لبنان وإسرائيل والتي تُعقَد الاثنين في واشنطن، علما أن فرنسا لا تشارك فيها.

أط-ففف/ب ح/ب ق