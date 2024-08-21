رئيس الوزراء الهندي يبدأ جولة تاريخية تقوده إلى بولندا وأوكرانيا

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بدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي الأربعاء جولة تاريخية يزور خلالها وارسو ومن بعدها كييف ، وقد تعهّد في بولندا السعي للتوصل إلى “حل سلمي” للغزو الروسي لأوكرانيا.

زيارة أوكرانيا ستكون الأولى على الإطلاق التي يجريها رئيس وزراء للهند، علما بأن آخر زيارة أجراها مسؤول هندي على هذا المستوى لبولندا تعود إلى 45 عاما.

وبولندا حليفة وثيقة لأوكرانيا وجارتها ومحطة مرور رئيسية لقادة أجانب لزيارة كييف.

وسيلتقي مودي في بولندا رئيس الوزراء دونالد توسك والرئيس أندريه دودا الخميس، إضافة إلى ممثلين للجالية الهندية في البلد الواقع في أوروبا الوسطى.

يكرّم مودي الأربعاء مهاراجا هنديا حمى أطفالا بولنديين إبان الحرب العالمية الثانية، ومن ثم يزور ضريحا لشهداء الحرب ويلقي خطابا أمام الجالية الهندية في بولندا.

وقال نائب رئيس الوزراء البولندي فلاديسلاف كوشينياك كاميش للصحافيين قبيل زيارة مودي إن بولندا “بحاجة إلى شراكة دائمة مع الهند”، لافتا إلى أن المحادثات ستتناول أيضا الروابط الاقتصادية.

– لقاء زيلينسكي –

سعى مودي للتوفيق بين العلاقات الودية التي تقيمها الهند تاريخيا مع روسيا والعمل على إقامة شراكات أمنية وثيقة مع بلدان غربية في مواجهة الصين، خصم بلاده الإقليمي.

وتجنّبت حكومته إدانة الغزو الروسي لأوكرانيا صراحة في شباط/فبراير 2022، واستعاضت عن ذلك بحض الطرفين على حل خلافاتهما عبر الحوار.

وقال مودي في بيان الأربعاء قبيل مغادرته إلى بولندا “كصديق وشريك، نأمل بعودة مبكرة للسلام والاستقرار في المنطقة”.

في كييف سيجري مودي محادثات مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي وسيناقش معه “آفاق التوصل إلى حل سلمي للنزاع الدائر في أوكرانيا”.

وقال مساعد وزير الخارجية الهندي تانمايا لال قبل الزيارة إن “الهند تدعو على الدوام لاعتماد الدبلوماسية والحوار سبيلا للتوصل إلى تسوية تفاوضية”.

وقال زيلينسكي الإثنين إن “من المتوقع توقيع عدد من الوثائق” خلال زيارة مودي، علما بأن أوكرانيا سبق أن دانت مواقف أطلقها رئيس الوزراء الهندي.

ففي تموز/يوليو زار مودي موسكو بعد ساعات على قصف روسي استهدف مدنا عدة في أنحاء أوكرانيا، وقد التُقطت صورة له معانقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقر إقامته الريفي، ما دانته كييف.

كما زار مودي روسيا في 2019 واستقبل بوتين في نيودلهي بعد عامين، أي قبل أسابيع من بدء الهجوم الروسي الواسع على أوكرانيا.

تتحاشى الهند إدانة روسيا صراحة، وقد امتنعت عن التصويت على قرارات دولية تستهدف الكرملين.

لكن الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا كانت لها تداعيات على الجالية الهندية.

وتدعو نيودلهي موسكو لإعادة هنود انتهى بهم الأمر بخوض معارك في الخطوط الأمامية في أوكرانيا بعدما تقدّموا بطلبات توظيف تحت مسمى “وظائف دعم” للجيش الروسي.

وقتل على الأقل خمسة “جنود” هنود في النزاع.

ممب/غد-ود/ب ق