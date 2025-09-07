رئيس الوزراء الياباني يعتزم الاستقالة من منصبه بحسب تقارير إعلامية

afp_tickers

4دقائق

يستعد رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا لإعلان استقالته الأحد بحسب تقارير إعلامية، وسط ارتفاع أصوات داخل حزبه تدعو إلى تغيير القيادة بعد الانتكاسة الانتخابية التي تركت الائتلاف الحكومي بدون أغلبية في مجلسي البرلمان.

ويأتي هذا القرار بعد أقل من عام على تولي إيشيبا البالغ 68 عاما قيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي المهيمن تقليديا على الحياة السياسية اليابانية، ليصبح رئيسا للحكومة.

وذكرت قناة “إن إتش كاي” الرسمية أن إيشيبا يعتزم إعلان استقالته خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد، فيما سيدعو برلمانيون ومسؤولون محليون من الحزب الإثنين إلى انتخابات جديدة لرئاسة الحزب.

وأوضحت القناة أن إيشيبا اتخذ قراره لتفادي انقسام داخل صفوف حزبه، فيما ذكرت صحيفة “أساهي شيمبون” أنه لم يعد بإمكانه الصمود بوجه الدعوات المتزايدة لتنحيه.

وأوردت وسائل الإعلام أن إيشيبا التقى مساء السبت وزير الزراعة شينجيرو كويزومي ورئيس الوزراء السابق يوشيهيدي سوغا الذي يعتبر من أبرز شخصيات الحزب، وكلاهما حضه على الاستقالة.

وقبل بضعة أيام، عرض أربعة من كبار مسؤولي الحزب بينهم أمينه العام هيروشي مورياما الاستقالة من مناصبهم.

– سياق متناقض –

وكان إيشيبا الذي وصل هو نفسه إلى السلطة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2024 بعد سقوط سلفه فوميو كيشيدا، يواجه انتقادات داخل الحزب الليبرالي الديموقراطي، بعد تكبد الحزب أسوأ نكسة منذ 15 عاما في الانتخابات الأخيرة.

ففي انتخابات مجلس المستشارين الذي يعد بمثابة مجلس الشيوخ في اليابان في 20 تموز/يوليو، خسر الائتلاف بقيادة الحزب الليبرالي الديموقراطي غالبيته، بعد أشهر قليلة على اضطراره إلى تشكيل حكومة أقلية إثر هزيمته في انتخابات مجلس النواب.

وفي حال تأكدت الاستقالة، فسوف تأتي في سياق متناقض، إذ كان إيشيبا يسجل مؤخرا تقدّما في استطلاعات الرأي ولا سيما بعد توصله إلى اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة.

وسجلت حكومته ارتفاعا مفاجئا في نسبة شعبيتها وصل في نهاية آب/أغسطس إلى 39% من الآراء المؤيدة، ما يمثل زيادة قياسية بـ17 نقطة عن تموز/يوليو، وفق استطلاع للرأي نشرت نتائجه صحيفة يوميوري.

وأظهر التحقيق أن عددا متزايدا من اليابانيين وصل إلى 50% يريدون بقاء إيشيبا في السلطة، مقابل 42% يريدون استقالته.

وبحسب استطلاع للرأي أجري لحساب صحيفة ماينيشي، فإن 33% من اليابانيين يدعمونه، بزيادة أربع نقاط، وهي أول مرة يتخطى التأييد له نسبة 30% منذ شباط/فبراير.

وعزت صحيفة يوميوري هذا الارتفاع في الشعبية بصورة خاصة إلى الاتفاق التجاري الذي أبرمه مع الولايات المتحدة في أواخر تموز/يوليو، بعد يومين من الانتخابات اليابانية، والذي خفض الرسوم الجمركية الأميركية على المنتجات اليابانية من 25% إلى 15%.

كما أشارت الصحيفة إلى جهود الحكومة لوقف الارتفاع الأخير في أسعار الأرز، الذي شكل عاملا أساسيا في معدلات التضخم المرتفعة.

نف/دص/لين