رئيس الوفد الصيني إلى كوب30 يأمل باستئناف واشنطن التعاون في مجال المناخ

أعرب رئيس الوفد الصيني إلى مؤتمر المناخ “كوب30” المنعقد في بيليم بالبرازيل، عن ثقته بأن الولايات المتحدة ستعود في المستقبل للانخراط في المحادثات الدولية حول المناخ، في مقابلة أجرتها معه وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال لي غاو نائب وزير البيئة الصيني إن “مكافحة التغير المناخي تتطلب مشاركة جميع البلدان. نأمل أن تعود الولايات المتحدة ذات يوم، ونحن واثقون من ذلك”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب فور عودته إلى البيت الابيض في كانون الثاني/يناير سحب بلاده للمرة الثانية من اتفاقية باريس الإطارية بشأن تغير المناخ، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2026.

غير أن الولايات المتحدة ستبقى عضوا في الاتفاقية وستحتفظ بمقاعدها في مؤتمر الأطراف، لكنها لم ترسل أي وفد هذه السنة إلى المؤتمر، وذلك لأول مرة منذ بدء عقد هذه المشاورات السنوية قبل ثلاثين عاما.

وتعتمد الصين سياسة معاكسة للسياسة الأميركية في مجال الطاقة، فتستثمر بشكل مكثف في الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، فيما تعيد واشنطن تحريك الطاقات الأحفورية وتفكك السياسات البيئية التي أقرت في عهد الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.

ولعب التعاون بين الصين والولايات المتحدة، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ومن بين أكبر مصدري انبعاثات غازات الاحتباس، دورا أساسيا في حلحلة نقاط التعثر خلال مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة حول المناخ.

وقال لي غاو إن الأولوية بالنسبة لبكين في مؤتمر “كوب 30” تكمن في “مساندة الرئاسة البرازيلية، إلى جانب الأطراف الآخرين، من أجل توجيه رسالة سياسية لا لبس فيها، وهي أن الانتقال إلى الطاقة المنخفضة الكربون أمر لا يمكن إعادة النظر فيه” وأن “التعاون الدولي يجب ألا يضعف”.

وأضاف “من الواجب أن يبدي المشاركون تضامنا سياسيا وأن يتعهدوا بشكل ملموس بالتحرك معا ضد الاحترار، حتى يكون هذا المؤتمر مؤتمر تنفيذ” القرارات، محذرا من “المفاعيل الضارة للأحادية الجيوسياسية والحمائية”.

وعلى الصعيد المالي، دعا المفاوض الصيني الدول المتقدمة إلى “الوفاء بوعودها البالغة قيمتها 300 مليار دولار، لأن هذا واجب عليها”.

وتعهدت الدول المُتقدّمة خلال قمة المناخ الأخيرة في باكو تقديم 300 مليار دولار في السنة وحتى العام 2035 للدول الفقيرة لمساعدتها على التكيف مع مفاعيل التغير المناخي، وهو ما تعتبره الدول النامية غير كاف.

