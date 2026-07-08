رئيس بلدية اسطنبول المسجون يقدّم إفادته خلال جلسة ضمن محاكمته بتهم فساد

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يمثُل رئيس بلدية اسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو أمام المحكمة الأربعاء لتقديم إفادته خلال الجلسة الرابعة والستين من محاكمته بتهم فساد، على ما أعلن محاميه.

وقد بدأ مثول أكرم إمام أوغلو منذ 9 آذار/مارس أمام المحكمة الواقعة داخل مجمع سجن سيليفري في غرب اسطنبول، وهو السجن الذي يُحتجز فيه منذ آذار/مارس 2025 إلى جانب 414 متهما آخر، بينهم 59 رهن الحبس الاحتياطي.

وأفاد وكيل الدفاع عنه تورا بيكين بأنّه اتّهم خلال جلسة سابقة عُقدت في 2 تموز/يوليو، بتعطيل سير الجلسة قبل إخراجه من قاعة المحكمة بعد مشادة كلامية حادة مع القاضي بشأن ترتيب مرافعات فريق الدفاع وجدولها.

وأعلن القاضي الثلاثاء خلال الجلسة التي لم يحضرها إمام أوغلو، أنه سيتم استدعاء رئيس بلدية اسطنبول للإدلاء بإفادته “لتقديم دفاعه بعد ظهر يوم 8 تموز/يوليو”، بحسب صحيفة “بير غون” اليومية الموالية للمعارضة.

وأشار القاضي إلى إمكانية “استبعاد إمام أوغلو مجددا إذا عرقل سير الجلسة”.

اش/رك/جك