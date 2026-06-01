The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية السويسرية
حروب المعلومات
الديمقراطية الرقمية
الانتخابات العالمية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

رئيس بورما يجري محادثات مع ناريندرا مودي في الهند حول التجارة والأمن

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

منحت الهند استقبالا رسميا حافلا لرئيس بورما وقائد المجلس العسكري السابق مين أونغ هلاينغ الاثنين، في أول زيارة خارجية له منذ تولّيه منصبه المدني.

والتقى القائد العسكري السابق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتصافحا أمام مقر الرئاسة في نيودلهي، بحسب ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

وكان هلاينغ وصل السبت إلى الهند، حيث بدأ زيارته من ولاية بيهار في شرق البلاد، بزيارة موقع بود غايا الديني البوذي.

ومن المتوقع أن يَعقد خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام لقاءات مع ممثّلين عن قطاع الأعمال، كما سيتوجّه إلى مدينة مومباي العاصمة المالية للهند.

وبلغ حجم التجارة الثنائية نحو 1,95 مليار دولار خلال 2025-2026، وفقا لبيانات نيودلهي.

وكان مين أونغ هلاينغ أدى اليمين الدستورية رئيسا لبورما في نيسان/أبريل، مواصلا حكمه من موقع مدني بعد خمس سنوات من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري.

وحضر مراسم تنصيبه ممثلون عن دول مجاورة مثل الصين والهند وتايلاند، إلى جانب وفود من 20 دولة أخرى.

بور-بجم/ملك/خلص

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية