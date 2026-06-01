رئيس بورما يجري محادثات مع ناريندرا مودي في الهند حول التجارة والأمن

منحت الهند استقبالا رسميا حافلا لرئيس بورما وقائد المجلس العسكري السابق مين أونغ هلاينغ الاثنين، في أول زيارة خارجية له منذ تولّيه منصبه المدني.

والتقى القائد العسكري السابق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، وتصافحا أمام مقر الرئاسة في نيودلهي، بحسب ما أفاد مصور لوكالة فرانس برس.

وكان هلاينغ وصل السبت إلى الهند، حيث بدأ زيارته من ولاية بيهار في شرق البلاد، بزيارة موقع بود غايا الديني البوذي.

ومن المتوقع أن يَعقد خلال زيارته التي تستمر خمسة أيام لقاءات مع ممثّلين عن قطاع الأعمال، كما سيتوجّه إلى مدينة مومباي العاصمة المالية للهند.

وبلغ حجم التجارة الثنائية نحو 1,95 مليار دولار خلال 2025-2026، وفقا لبيانات نيودلهي.

وكان مين أونغ هلاينغ أدى اليمين الدستورية رئيسا لبورما في نيسان/أبريل، مواصلا حكمه من موقع مدني بعد خمس سنوات من استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري.

وحضر مراسم تنصيبه ممثلون عن دول مجاورة مثل الصين والهند وتايلاند، إلى جانب وفود من 20 دولة أخرى.

