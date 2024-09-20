رئيس بوينغ يؤكد أن إنهاء إضراب العمال في سياتل “أولوية قصوى”

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أكد رئيس بوينغ كيلي أورتبرغ في رسالة إلى الموظفين الجمعة أن إنهاء الإضراب الذي يشارك فيه أكثر من 30 ألف عامل في منطقة سياتل يمثل “أولوية قصوى” لشركة الطيران الأميركية العملاقة.

وتأتي تصريحاته فيما دخل الإضراب الذي أدى إلى إغلاق مصانع تجميع لطائرات 737 ماكس و777، أسبوعه الثاني.

وقال أورتبرغ إن “إنهاء الإضراب يشكل أولوية قصوى”.

وأضاف “خلال وساطة مع النقابة هذا الأسبوع، واصلنا جهودنا بحسن نية الخوض مع لجنة التفاوض النقابية في مفاوضات ذات معنى”.

وتابع مدير بوينغ “ما نزال ملتزمين للغاية بالتوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن يعترف بالعمل الدؤوب لموظفينا وينهي توقف العمل في منطقة الشمال الغربي”.

لكنه أشار إلى أن الشركة تشعر “بخيبة أمل لأن المناقشات لم تؤدي إلى مزيد من التقدم”.

كان أعضاء الفرع المحلي للرابطة الدولية للميكانيكيين وعمال الفضاء الجوي في سياتل قد صوتوا بأغلبية ساحقة في 12 أيلول/سبتمبر على رفض مقترح اتفاق جماعي جديد.

وتتضمن مطالبهم الرئيسية زيادة الأجور بنسبة 40%، وهي أعلى بكثير من الزيادة المقترحة البالغة 25% والتي يرى العمال أنها مضللة لأن الاتفاق من شأنه أيضا إلغاء المكافأة السنوية.

ويشكو أعضاء النقابة من ركود الأجور منذ أكثر من عقد، وهي مشكلة تفاقمت بسبب التضخم الاستهلاكي في السنوات الأخيرة وارتفاع تكاليف المعيشة في منطقة سياتل، وهي مركز تكنولوجي متنامٍ.

في الأثناء، أعلنت بوينغ الأربعاء أنها ستبدأ في إحالة موظفين على البطالة الفنية سعيا للحفاظ على السيولة وسط إضراب العمال.

وبينما استأنف الجانبان المحادثات الثلاثاء بمساعدة وسطاء، قالت النقابة في وقت متأخر الأربعاء إن المناقشات انتهت دون نتيجة.

بيس-يلم/ح س/سام